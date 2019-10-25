Акцию «Мой Флаг – моя Родина» поддержали в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Северо-Казахстанский областной филиал партии «Nur Otan» совместно с региональным филиалом МК «Jas Otan» организовали патриотическую акцию «Мой Флаг – моя Родина», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии, в акции приняли участие молодые активисты, общественные деятели, спортсмены и представители сферы культуры.

Чемпион Евразии по кекушинкай каратэ Евгений Дулов говорит, что всегда испытывает гордость, когда на крупных спортивных мероприятиях поднимается флаг страны.

«Мы привыкли, что государственный флаг должен быть установлен только в государственных учреждениях. Этой акцией мы хотим показать, что и простые граждане могут использовать его. С уважения к государственным символам начинается любовь к Родине. Флаг – это одна из основ нашего независимого молодого государства», - подчеркнула первый зампред СКОФ партии «Nur Otan» Асем Рахметова.





Акция прошла в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Петропавловска «Dostyq Mall». Ее цель – популяризация государственного флага и воспитание патриотизма среди казахстанской молодежи, искоренение стереотипа о запрете использования и установления Государственного флага гражданами.







