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Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде

15 Декабря 2021 14:39
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Акцию «Лента независимости» поддержали многие коллективы в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде проходит акция «Лента независимости», посвящённая значимой юбилейной дате. В преддверии празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан старт был дан в областной специализированной школе-колледже-интернате олимпийского резерва имени Алии Молдагуловой. Затем эстафету приняли другие культурные и образовательные организации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Лента независимости» путешествует по региону. Встречи состоялись не только в областном центре, но и в школе имени Оспана Алибая Жанааркинского района. Акция продолжается при спонсорской поддержке клуба «Қазақ жіттері».

На встречах организаторы акции рассказывают о великих деятелях и их заслугах в достижении независимости. Участникам раздают ленты независимости.

На ленте представлены исторические личности: Моде-каган, ханы Керей и Жанибек, Абылай-хан, Кенесары-хан, Алихан Бокейхан. Также отражены исторические даты. Кроме того, изображены карта Республики Казахстан в нынешних границах и штандарт Тюркского каганата.

«Символ Золотого человека означает, что казахская история тесно связана с периодом саков. Важные вехи: 552 год – основание Тюркскского каганата; 1465-й – основание Казахского ханства; 1917-й – образование правительства Алаш Орды; 1991 год, когда страна обрела независимость. Книга и восходящее солнце символизируют будущее Казахстана. Национальный орнамент, обрамляющий ленту, призывает хранить национальную культуру и традиции», – пояснили инициаторы акции.

По словам организаторов, акция приурочена и к другим историческим датам, которые совпали с 30-летием Независимости страны. Это 1375-летие со дня рождения Тоныкока, одного из основателей второго Восточно-Тюркского каганата;1340-летие со дня рождения Бильге-кагана, правителя Восточно-Тюркского каганата; 310-летие хана Абылая; 180-летие восстановления Казахского ханства; 155-летие Алихана Бохейхана; 130-летие Алимхана Ермека и другие.

«Лента независимости» – это один из проектов, направленных на пропаганду национальных ценностей.


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#Карагандинская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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