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Акцию «Казахстан без наркотиков» провели в Жамбылской области

26 Февраля 2022 21:50
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Акцию «Казахстан без наркотиков» провели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Республиканское широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Дәрмек» проходит на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента провели акцию «Казахстан без наркотиков» в профессиональном гуманитарно-техническом колледже «Білім».

Мероприятие организовано совместно с сотрудниками Центра кинологической службы департамента, отделом внутренней политики КГУ «Молодежный ресурсный центр» акимата города Тараза, волонтерами.

Полицейские рассказали о том, что употребление запрещенных веществ наносит страшный урон организму и психике подростка. Учащихся призвали активно участвовать в мероприятиях по удалению наркограффити со стен домов и зданий города. Нанесение граффити-надписей и распространение в компьютерных сетях сведений о наркотиках является уголовным правонарушением. Статья 299-1 УК РК по части один (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) предусматривает лишение свободы до трех лет, по части два (совершенное группой лиц по предварительному сговору) – грозит лишением свободы от трех до шести лет.

Участникам акции продемонстрировали показательные выступления служебно-розыскных собак.

Студенты принимали активное участие в викторине на знание вреда психоактивных веществ для здоровья человека.

«Аналогичные акции проводятся на постоянной основе. Цель таких мероприятий - пропаганда здорового образа жизни, призыв к активному занятию физической культурой и спортом, формирование в сознании молодых людей антинаркотического иммунитета», - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Аскар Джумабеков.


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#Жамбылская область   #Акимат   #Регионы   #Молодежь   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Галина Скрипник

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