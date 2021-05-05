Акцию «Из поколения в поколение» запустили костанайские полицейские

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области при поддержке Совета ветеранов стартовала акция «Из поколение в поколение», в ходе которой молодые сотрудники полиции посещают ветеранов Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Самая главная идея - поздравить ветеранов с наступающей 76-годовщиной Великой Победы и послушать воспоминания участников войны.

Молодые полицейские уже посетили Фёдора Григорьевича Романенко в Аркалыке. Ветерану в этом году исполнилось 99 лет.

Фронтовая история Федора Романенко связана с одним из кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Свой боевой путь выпускник Свердловского военного училища начинал в боях за Сталинград. По рассказам ветерана, когда он со своими однополчанами и курсантами однокашниками впервые вступил на волжскую землю, Сталинград уже лежал в руинах.

«В городе шли ожесточенные сражения, не стихая ни ночью, ни днем. На головы защитников Сталинграда фашисты обрушивали тонны снарядов и бомб. Грохот канонады не стихал ни на минуту. Били пушки, минометы, танки, пулеметы, над позициями беспрерывно кружили фашистские бомбардировщики», - рассказывает Федор Григорьевич. —Солдаты сражались за каждый дом, за каждый клочок земли. Не считаясь с потерями, враг рвался к Волге, чтобы обеспечить себе беспрепятственный выход на территорию СССР. Бойцы и командиры Красной армии без лишних слов понимали, что отступать некуда. Прижатые к Волге они продолжали отстаивать жизненно важный плацдарм, понимая, что иного пути нет».

Из истории известно, что трёхсот тридцатитысячная группировка немецких войск и войск союзников Германии оказалась в котле и была окончательно разгромлена по итогам Сталинградской битвы. Как покажет дальнейший ход войны, этот урон оказался невосполнимым для фашистской Германии. О разгроме ударной силы вермахта шестой полевой армии и пленении ее командующего фельдмаршала Паулюса Федор Григорьевич узнал в госпитале, куда он попал с тяжелым ранением. Единственное, о чем он сожалеет - что ему не довелось участвовать в этом победоносном наступлении.

Ветеран был награжден орденом «Отечественной войны II степени». Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда», «За освоение целинных земель», «Имени маршала Г.К.Жукова». Знак МВД «За доблести и отвагу в Великой Отечественной войны» и другими юбилейными медалями.



