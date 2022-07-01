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    Акцию «Домбра дастан» провели в перинатальном центре Актау

    1 Июля 2022, 21:27

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В перинатальном центре Актау 1 июля прошла акция «Домбра дастан», в ходе которой родителям новорожденных подарили национальный инструмент. Об этом сообщил центр общественных коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».

    Акция приурочена к Национальному дню домбры, отмечаемому в Казахстане в первое воскресенье июля.

    Мамам новорожденных помимо домбры были вручены кондитерские изделия и молочные продукты, а также одежда для малышей.

    Праздничную церемонию вручения провели представители областной Ассамблеи народа Казахстана. Они вручили подарки и сотрудникам перинатального центра, так их поблагодарили за важный труд.

    Организаторы отметили, что домбра – это символ культуры казахов, она была не просто связана с музыкой, а служила источником получения и передачи информации, возвещала радостную весть. С ее помощью казахи рассказывали о достижениях своего рода, семьи, родного аула. Этот инструмент заслужил свой праздник. Он учрежден с целью консолидации казахстанского общества вокруг ценностей и созидательных идей культурного наследия.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Культура АНК Дата Мангистауская область Общество
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