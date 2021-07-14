Акцию БФ Халык «Ел тірегі - Елбасы» поддержали известные бизнесмены и компании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июля продолжилась акция «Ел тірегі - Елбасы» от Благотворительного фонда «Халык». По всем регионам нашей страны доставляются продуктовые корзины для малообеспеченных, многодетных, а также семей с детьми с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу БФ «Халык».

Есть ли место добру в нашем современном мире? Сегодня мы в этом в очередной раз убедились! Акцию «Ел тірегі - Елбасы» поддержали известные меценаты нашей страны: Кайрат Боранбаев - холдинг «Алмалы», Диас Сулейменов, Кенес Ракишев, благотворительный фонд «AYALA», холдинг « Eurasian Resourses Group « и корпорация «Казахмыс». Благодаря объединенным усилиям партнеров благотворительной акции было сформировано порядка 6 000 продуктовых корзин.

Итого в рамках акции помощь предоставляется 20 000 семьям: более 1 млн кг необходимых продуктов на общую сумму 500 млн тенге. В наборы вошло самое необходимое: рис, гречка, мука, макароны, растительное масло, тушенка, сахар, чай и конфеты – по 50 килограммов продуктов для каждой семьи. Адресная развозка продуктов осуществляется силами волонтеров.

«От всей души выражаем Вам нашу признательность и говорим Вам «Спасибо» за ваши добрые сердца! Благодаря Вашей отзывчивости, нуждающиеся семьи смогут получить необходимую продуктовую помощь. Давайте и дальше сообща изменять жизнь наших сограждан к лучшему!» - говорится в обращении Председателя Попечительского совета БФ «Халык» Динары Кулибаевой.

В планах Фонда «Халык» – проведение акции «Ел тірегі – Елбасы» в течение всего 2021 года.

Участником благотворительного проекта может стать любой желающий. Мы призываем представителей бизнеса и неравнодушных казахстанцев объединить усилия и присоединиться к акции Фонда. Ваше участие и солидарность позволит оказать своевременную помощь наиболее нуждающимся соотечественникам!