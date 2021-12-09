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Акцию «Безопасный лед» провели спасатели ВКО

9 Декабря 2021 23:00
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Акцию «Безопасный лед» провели спасатели ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акция «Безопасный лед» прошла на водоеме в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

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На водоеме комбината нерудных материалов в областном центре спасатели ДЧС ВКО провели специальную профилактическую акцию «Безопасный лед».

По легенде рыболов, который не соблюдал рекомендации спасателей и выехал на автомобиле на тонкий лед, провалится под воду. На помощь оперативно прибыли водолазы-спасатели. Добравшись до пострадавшего с помощью специальных спасательных досок, рыболова извлекли из кабины тонущего автомобиля, оказали ему первую помощь и доставили до ближайшего пункта обогрева.

«Данная акция направлена на то, чтобы население обратило внимание на соблюдение мер безопасности при нахождении на тонком льду. С начала года в Восточном Казахстане утонуло четыре рыболова», - отметил старший офицер Управления Гражданской обороны ДЧС ВКО Ерик Турсынгалиев.

Сотрудники ДЧС ВКО призывают любителей подледного лова проявлять осторожность и не подвергать свою жизнь опасности, выезжая на автотранспорте на лед.

«При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112», - говорится в сообщении.


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#Учения   #Восточно-Казахстанская область   #Безопасность  
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