Акцию «Безопасный лед» провели спасатели ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Акция «Безопасный лед» прошла на водоеме в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
На водоеме комбината нерудных материалов в областном центре спасатели ДЧС ВКО провели специальную профилактическую акцию «Безопасный лед».
По легенде рыболов, который не соблюдал рекомендации спасателей и выехал на автомобиле на тонкий лед, провалится под воду. На помощь оперативно прибыли водолазы-спасатели. Добравшись до пострадавшего с помощью специальных спасательных досок, рыболова извлекли из кабины тонущего автомобиля, оказали ему первую помощь и доставили до ближайшего пункта обогрева.
«Данная акция направлена на то, чтобы население обратило внимание на соблюдение мер безопасности при нахождении на тонком льду. С начала года в Восточном Казахстане утонуло четыре рыболова», - отметил старший офицер Управления Гражданской обороны ДЧС ВКО Ерик Турсынгалиев.
Сотрудники ДЧС ВКО призывают любителей подледного лова проявлять осторожность и не подвергать свою жизнь опасности, выезжая на автотранспорте на лед.
«При чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112», - говорится в сообщении.
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