Акцию «Баурсак добра» устроила для осуждённых служба пробации в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы пробации города Павлодара встретили осуждённых, пришедших «на отметку», горячими баурсаками и в национальных костюмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня у нас - день регистрации: осуждённые приходят отчитаться о поведении, с ними проводят беседы инспекторы пробации. Мы решили сделать такую необычную акцию для них», - рассказал замначальника службы пробации города Павлодара Серик Булекпаев.

По его словам, некоторые осуждённые на отметку в службу пробации приходят с детьми, которые были особенно рады угощению. Такой сюрприз для них устроили для того, чтобы у осуждённых формировалось положительное отношение к миру и к окружающим.

«…Также для сохранения национальных традиций и ценностей, ведь Наурыз - это большой праздник. Хочу отметить, что подобное мероприятие проводим не в первый раз, и осуждённые очень положительно реагируют на это», – сказал Серик Булекпаев.

По данным пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, кроме баурсаков, людям предложили горячий чай. Всего в службе пробации города Павлодар состоят более 860 осуждённых, в том числе несовершеннолетние и женщины. Из-за карантина на регистрацию они приходят в разные дни.





Фото пресс-службы ДУИС по Павлодарской области.