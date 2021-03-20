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    22:16, 19 Март 2021 | GMT +6

    Акцию «Баурсак добра» устроила для осуждённых служба пробации в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы пробации города Павлодара встретили осуждённых, пришедших «на отметку», горячими баурсаками и в национальных костюмах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня у нас - день регистрации: осуждённые приходят отчитаться о поведении, с ними проводят беседы инспекторы пробации. Мы решили сделать такую необычную акцию для них», - рассказал замначальника службы пробации города Павлодара Серик Булекпаев.

    По его словам, некоторые осуждённые на отметку в службу пробации приходят с детьми, которые были особенно рады угощению. Такой сюрприз для них устроили для того, чтобы у осуждённых формировалось положительное отношение к миру и к окружающим.

    «…Также для сохранения национальных традиций и ценностей, ведь Наурыз - это большой праздник. Хочу отметить, что подобное мероприятие проводим не в первый раз, и осуждённые очень положительно реагируют на это», – сказал Серик Булекпаев.

    По данным пресс-службы департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, кроме баурсаков, людям предложили горячий чай. Всего в службе пробации города Павлодар состоят более 860 осуждённых, в том числе несовершеннолетние и женщины. Из-за карантина на регистрацию они приходят в разные дни.


    Фото пресс-службы ДУИС по Павлодарской области.


    Теги:
    Наурыз Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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