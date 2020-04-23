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Акцию «Ардагерлерді ардақтайық» запустили волонтеры в ВКО

23 Апреля 2020, 18:21
Акцию «Ардагерлерді ардақтайық» запустили волонтеры в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Волонтеры Восточно-Казахстанского молодежного ресурсного центра подарили ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла продуктовые наборы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Данная акция прошла совместно с компанией ТОО «Эмиль» и областным Советом ветеранов. Сегодня наборы, в которые вошли продукты первой необходимости, получили 8 ветеранов и тружеников тыла.

«Мы хотим подарить ветеранам и тыловикам праздничное настроение. Таким образом, мы выражаем им свою благодарность за Великую Победу», – отметила руководитель областного фронт-офиса волонтеров Жансая Сержан.

Отметим, что волонтеры оказывают всевозможную поддержку ветеранам войны. Ребята проводили очистку снега на территории домов ветеранов-фронтовиков, убираются в домах, закупают продукты. Эта работа проводится в течение всего года, но сегодня, в условиях чрезвычайного положения, она важна как никогда, отметили волонтеры.

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