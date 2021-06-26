Акцию «30 добрых дел» продолжили в Jas Otan
За время проведения акции жасотановцы по всей стране помогали одиноким пенсионерам отчистить от снега придомовую территорию, навести порядок внутри дома, оказывали посильную помощь приютам, а также организовывали поздравительные акции в канун международного женского дня и 9 мая. Заботились о медицинских работниках на передовой «Пакетами благодарности» и поздравляли малообеспеченных детей с детским праздником.
Нынешние выходные не стали исключением для жасотановцев. В летний теплый день они решили проявить любовь к окружающему миру и организовали республиканскую эко-акцию.
Участники помогли очистить улицы, арыки, ликвидировать свалки. Помимо столицы и областных центров страны, молодежь помогла очистить районные центры нашей страны.
В акции повсеместно приняли участие более 2500 волонтеров из числа жасотановцев, активной молодежи и волонтеров движения «Biz Birgemiz».
Отметим, что участники акции сохраняли правила социального дистанцирования и масочного режима.
К примеру, Акмолинский областной филиал МК «Jas Otan» организовал уборку центрального парка города Кокшетау. А молодежь Алматы внесла свой вклад в сохранение, уход деревьев и зеленых насаждении города.
Как отметил руководитель МК «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, помимо отчистки территорий, эко-акция несет в себе воспитательный характер, прививает любовь к окружающему миру и поднимает актуальные вопросы охраны экологий.
«Эко-акция, кроме своей прямой задачи, выполняет еще одну, даже более важную функцию. Она объединяет всех людей, кто думает и поступает по принципу: «Это мой город. И я сделаю его чистым и зеленым!». Отрадно, что все больше молодых людей поддерживают нас в этом деле и вносят свою лепту в улучшение облика нашего города! Ведь акция «30 добрых дел» реально направлена на точечные мероприятия для людей и общества, благие и добрые дела», - заявил он.
В свою очередь, волонтер движения «Biz Birgemiz» Руслан Бахтияров отметил, что это большая возможность сделать город лучше и внести свою весомую лепту в волонтерское движение.
«Я не в первый раз участвую в такого рода акциях. В мае месяце мы убирали скверы, парки и памятники, названные в честь героев ВОВ. Сегодня мы убираем отдаленные районы и улицы нашей столицы. Хотелось бы призвать молодежь бережно относиться к природе», - поделился Руслан Бахтияров.
Отметим, что мероприятия в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к празднованию 30-летия Независимости, продолжатся и в следующие месяцы будут посвящены таким тематикам как: июль – «Baqytty otbasy», август – «Damý», сентябрь – «Bіlіm», октябрь – «Ómіr syıla», ноябрь - «Sana», декабрь – «Egemendіlіk».