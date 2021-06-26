Акцию «30 добрых дел» продолжили в Jas Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жасотановцы активно поддерживают республиканскую акцию «30 добрых дел», которая приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За время проведения акции жасотановцы по всей стране помогали одиноким пенсионерам отчистить от снега придомовую территорию, навести порядок внутри дома, оказывали посильную помощь приютам, а также организовывали поздравительные акции в канун международного женского дня и 9 мая. Заботились о медицинских работниках на передовой «Пакетами благодарности» и поздравляли малообеспеченных детей с детским праздником.

Нынешние выходные не стали исключением для жасотановцев. В летний теплый день они решили проявить любовь к окружающему миру и организовали республиканскую эко-акцию.

Участники помогли очистить улицы, арыки, ликвидировать свалки. Помимо столицы и областных центров страны, молодежь помогла очистить районные центры нашей страны.

В акции повсеместно приняли участие более 2500 волонтеров из числа жасотановцев, активной молодежи и волонтеров движения «Biz Birgemiz».

Отметим, что участники акции сохраняли правила социального дистанцирования и масочного режима.

К примеру, Акмолинский областной филиал МК «Jas Otan» организовал уборку центрального парка города Кокшетау. А молодежь Алматы внесла свой вклад в сохранение, уход деревьев и зеленых насаждении города.

Как отметил руководитель МК «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев, помимо отчистки территорий, эко-акция несет в себе воспитательный характер, прививает любовь к окружающему миру и поднимает актуальные вопросы охраны экологий.

«Эко-акция, кроме своей прямой задачи, выполняет еще одну, даже более важную функцию. Она объединяет всех людей, кто думает и поступает по принципу: «Это мой город. И я сделаю его чистым и зеленым!». Отрадно, что все больше молодых людей поддерживают нас в этом деле и вносят свою лепту в улучшение облика нашего города! Ведь акция «30 добрых дел» реально направлена на точечные мероприятия для людей и общества, благие и добрые дела», - заявил он.

В свою очередь, волонтер движения «Biz Birgemiz» Руслан Бахтияров отметил, что это большая возможность сделать город лучше и внести свою весомую лепту в волонтерское движение.

«Я не в первый раз участвую в такого рода акциях. В мае месяце мы убирали скверы, парки и памятники, названные в честь героев ВОВ. Сегодня мы убираем отдаленные районы и улицы нашей столицы. Хотелось бы призвать молодежь бережно относиться к природе», - поделился Руслан Бахтияров.

Отметим, что мероприятия в рамках акции «30 добрых дел», приуроченной к празднованию 30-летия Независимости, продолжатся и в следующие месяцы будут посвящены таким тематикам как: июль – «Baqytty otbasy», август – «Damý», сентябрь – «Bіlіm», октябрь – «Ómіr syıla», ноябрь - «Sana», декабрь – «Egemendіlіk».