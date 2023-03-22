Акция «Жүрек жылуы»: Ляйля Султанкызы подарит домбру школьнику из Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская телеведущая Ляйля Султанкызы примет участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы», которую поддержал Глава государства. Она пообещала подарить домбру ученику 2 класса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ляйля Султанкызы приняла эстафету от ведущего службы новостей телеканала Jibek Joly. В письме, который досталось известной казахстанке, было желание от мальчика по имени Алтынбек. Он учится в столичной школе №53, имеет инвалидность 2 группы.

«По состоянию здоровья я обучаюсь дома. Очень хочу научиться играть на домбре. Если бы только она у меня была… Нас в семье четверо детей, мама домохозяйка, папа работает», - написал Алтынбек.

Телеведущая, зачитав письмо мальчика, пообещала, что по прибытии в Астану обязательно подарит инструмент школьнику.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы». Главное условие – помочь тому, кто написал письмо с просьбой о помощи. Челлендж продолжился в студии телеканала Jibek Joly.