Акция «Выздоравливай с книгой» прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Акцию «Выздоравливай с книгой» провели сегодня волонтеры в актюбинском медицинском центре. В ходе мероприятия они раздавали пациентам больницы бесплатные книги, собранные у неравнодушных актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организатором акции выступили Департамент Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области совместно с проектным офисом «Ақтөбе – адалдық алаңы» и МОО «Leader - Q» в рамках проекта «Акселератор добра».

«Главной целью данной акции является проявление у людей интереса к чтению книг, а также привлечение волонтеров к совершению добрых дел. Книги, которые были подарены пациентам медицинского центра, были собраны благодаря неравнодушным жителям города. Актюбинцы передали нам много книг разного жанра на русском и казахском языках. Также данную акцию поддержала библиотека имени Сактагана Баишева. Мы надеемся, что пациенты будут читать подаренные книги, а выписываясь, передавать книжки другим пациентам», - говорит пресс-секретарь департамента Зульфия Набиулина.