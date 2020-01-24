+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 2 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акция «Выздоравливай с книгой» прошла в Актобе

24 Января 2020 22:09
Поделиться:
Акция «Выздоравливай с книгой» прошла в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Акцию «Выздоравливай с книгой» провели сегодня волонтеры в актюбинском медицинском центре. В ходе мероприятия они раздавали пациентам больницы бесплатные книги, собранные у неравнодушных актюбинцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега
Нетрезвого пассажира сняли с поезда транспортные полицейские Год волонтера мы начинаем акцией День донора - Ляззат Кусаинова Какую работу будут проводить волонтеры столичной АНК

Организатором акции выступили Департамент Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области совместно с проектным офисом «Ақтөбе – адалдық алаңы» и МОО «Leader - Q» в рамках проекта «Акселератор добра».

«Главной целью данной акции является проявление у людей интереса к чтению книг, а также привлечение волонтеров к совершению добрых дел. Книги, которые были подарены пациентам медицинского центра, были собраны благодаря неравнодушным жителям города. Актюбинцы передали нам много книг разного жанра на русском и казахском языках. Также данную акцию поддержала библиотека имени Сактагана Баишева. Мы надеемся, что пациенты будут читать подаренные книги, а выписываясь, передавать книжки другим пациентам», - говорит пресс-секретарь департамента Зульфия Набиулина.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, Общество, волонтёрство,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив