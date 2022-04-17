Акция в защиту сайгаков проходит в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях сохранения популяции сайгаков и пресечения фактов браконьерства с 15 апреля на территории региона стартовала широкомасштабная республиканская акция «Сайгак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт департамента полиции Акмолинской области в Instagram.

В ходе акции на протяжении месяца будут проводиться среди населения, в том числе природопользователей, рейдовые мероприятия в целях рационального использования, защиты и охраны природных ресурсов.

С начала 2022 года совместными мероприятиями выявлено 139 правонарушений в сфере природоохранного законодательства. За незаконную охоту возбуждено 6 уголовных дел.

«За незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», - проинформировала старший инспектор группы природоохранной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции майор В. Серкина.

«Несмотря на то, что сайгак не включен в красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых сейчас полностью запрещена и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года», - сообщили в природоохранной полиции департамента.

Ранее сообщалось о проведении акции в защиту сайгаков в Мангистауской области.