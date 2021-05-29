Акция «Сундет-2021» проходит в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В столичных поликлиниках прошла акция «Сундет-2021», в рамках которой детям с ограниченными возможностями из многодетных малообеспеченных семей, а также мальчикам с хроническими заболеваниями из неполных семей провели обряд «обрезание» бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Циркумцизию проводил, будучи врачом-урологом и профессионалом своего дела, руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Тимур Муратов и высококвалифицированные специалисты Многопрофильной городской детской больницы №2 .

Тимур Муратов сначала поинтересовался состоянием маленьких пациентов, побеседовал с ними и пожелал здоровья.

«Сыну 3 года, это наш второй сын. За 10 дней начали говорить про обычай, что он станет настоящим джигитом после этого. Нам очень понравилась организация данного мероприятия. Нас так тепло здесь встретили, детям уделяют персональное внимание, создана праздничная обстановка. Благодарю руководство поликлиники и организаторов за такую возможность для детей», - говорит мама 3-летнего мальчика Ляззат Айтуганова.

Целью ежегодной акции является оказание социальной помощи детям с ограниченными возможностями и хроническими заболеваниями из многодетных малообеспеченных и неполных семей. Данная медицинская услуга в рамках акции каждый год проводится на безвозмездной основе.

Циркумцизию детям провели на базе Городской поликлиники №9. Там работали бригады хирургов и урологов, предусмотрены от 2-х до 5 операционных. Детям подарили подарки со сладостями и игрушками.