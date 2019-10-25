Акция «Стоп туберкулез!» выявила 9 больных туберкулезом в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Итоги масштабной акции «Стоп туберкулез!» подвели в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 23 сентября по 23 октября текущего года по инициативе городского акимата прошла городская акция «Стоп туберкулез!». Члены акции посетили места массового пребывания. В частности, были осмотрены торговые центры города, рынки и жилые массивы. Однако приоритет отдается населенным пунктам на окраине города. Также в поликлиниках города был организован День открытых дверей, проведена разъяснительная работа среди населения. Кроме того, в вузах и столичных школах было организовано флюорографическое обследование»,- сказала заместитель руководителя Управления охраны общественного здоровья города Нур-Султан Алия Рустемова на пресс-конференции в городском акимате.

По ее словам, акцией было охвачено около 14 тысяч человек.

«В результате акции у 75 человек были выявлены симптомы, указывающие на туберкулез. После проведения специальных обследований у 9 человек было выявлено заболевание туберкулез. Работа в данном направлении будет продолжена. Для тех граждан, которые в дальнейшем не могут быть обследованы в рабочие дни, в выходные дни будут организованы осмотр и флюорографическое обследование», - заключила представитель столичного управления.

Напомним, акция «Стоп туберкулез!» стартовала в столице 23 сентября.