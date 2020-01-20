Акция «Спешите делать добро» стартовала в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Акция «Спешите делать добро» стартовала в Актобе. В рамках акции добрые начинания актюбинцев будут вознаграждены молодежным ресурсным центром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция объявлена в честь Года волонтера, срок действия до 15 марта 2020 года.

Согласно условиям мероприятия необходимо сделать доброе дело, сфотографировать его результаты и записать двухминутный видеоклип, кратно описать мероприятие и направить в молодежный ресурсный центр.

«Цель – привлечь молодежь к волонтерской работе и стать образцом для подражания. Самые активные молодые люди будут вознаграждены», - прокомментировал руководитель городского молодежного ресурсного центра Жандос Табылганов.