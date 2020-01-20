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Акция «Спешите делать добро» стартовала в Актобе

20 Января 2020 15:00
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Акция «Спешите делать добро» стартовала в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Акция «Спешите делать добро» стартовала в Актобе. В рамках акции добрые начинания актюбинцев будут вознаграждены молодежным ресурсным центром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Акция объявлена в честь Года волонтера, срок действия до 15 марта 2020 года.

Согласно условиям мероприятия необходимо сделать доброе дело, сфотографировать его результаты и записать двухминутный видеоклип, кратно описать мероприятие и направить в молодежный ресурсный центр.

«Цель – привлечь молодежь к волонтерской работе и стать образцом для подражания. Самые активные молодые люди будут вознаграждены», - прокомментировал руководитель городского молодежного ресурсного центра Жандос Табылганов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, волонтёрство,
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Автор:

Самал Ендибаева

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