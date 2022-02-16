Акция «Снежная вахта» стартовала в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках кампании «Ардағым – ардагерім» молодежный ресурсный центр Карагандинской области запустил акцию «Снежная вахта». Волонтеры региона будут помогать в уборке дворовых территорий от снега одиноким пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и инвалидам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акция охватит все города и районы области. Первыми ее подхватили члены волонтерской организации «Самрук» Карагандинского медицинского университета. Студенты очистили двор одинокого пожилого человека от снежных заносов.

«Списки тех, кому нужна помощь, мы берем в Совете ветеранов. Также к нам звонят и сами люди. Перед тем, как отправлять добровольцев, мы обзваниваем и предупреждаем о своем приходе. Если нужна помощь или кто-то из карагандинцев захочет поучаствовать в наших акциях, можно связаться с нами по телефону +7-778-673-35-35», – говорит руководитель фронт-офиса волонтеров по Карагандинской области Мадина Турсынбекова.

Акция «Снежная вахта» продлится до 1 марта.