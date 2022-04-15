Акция «Сайгак» стартовала в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области с 15 апреля по 15 мая проводится широкомасштабная акция «Сайгак». Об этом сообщил руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, со стороны инспекции лесного хозяйства и животного мира в акции будут задействованы четверо госинспекторов на двух автомашинах. А РГКП ПО «Охотзоопром» направит 24 инспекторов и выделит восемь автомашин. Акция проводится совместно с правоохранительными и другими компетентными государственными органами.

«В Казахстане сохранилась популяция только трёх видов сайги, обособленных друг от друга: уральской, устюртской и бетпакдалинской. В Мангистауской области, как и в Актюбинской, обитает устюртская популяция сайгаков. По итогам переписи 2019-2020 годов численность поверхностного распространения сайгаков составила 5900 голов, а по итогам переписи 2021 года численность сайгаков достигла 12000 голов. Законом отстрел сайги запрещен до 2023 года. В связи с этим, незаконная охота на сайгаков, хранение и вывоз их частей и дериватов влечет уголовную ответственность», - предупредил Габбас Досатов.

Он уточнил, что за указанные преступления предусмотрен штраф в размере от трех до семи МРП (9 189 000 – 21 441 000 тг). Виновного также могут привлечь к исправительным работам либо к ограничению свободы на срок от трех до семи лет, в худшем случае лишить свободы на тот же срок. При этом предусмотрена конфискация имущества.

«За незаконный вылов одной особи сайгака (самца) ущерб животному миру составляет более 4,5 млн тенге», - заключил руководитель инспекции лесного хозяйства и животного мира.