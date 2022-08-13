13 Августа 2022 15:59

Акция «Приемная на дороге» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 12 и 13 августа в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» проходит республиканская акция «Приемная на дороге». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Сотрудниками административной полиции, местной полицейской и миграционной службы проводится мобильный прием граждан по интересующим вопросам.

Акция проходит в целях правового просвещения и информирования граждан по вопросам проведения праворазъяснительной работы среди населения и повышения доверия граждан к органам внутренних дел.

К сотрудникам полиции жители и гости города могут обратиться за консультативной и правовой помощью по вопросам обеспечения дорожной безопасности, соблюдения миграционного законодательства и т.д. Мобильные группы будут осуществлять прием граждан с 10.00 до 18.00 часов в ТРЦ «Аружан»(ул.Жансугурова, 8/1); ТРЦ «Керуен» (ул.Достык, 9); здание отдела администртивной практики (ул. 20-40,д.4/1);

Кроме того, проводятся прямые эфиры в социальных сетях, где граждане смогут получить ответы на интересующие их вопросы онлайн.