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Акция «Приемная на дороге» будет проходить в новом формате

16 Октября 2019 14:07
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Акция «Приемная на дороге» будет проходить в новом формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 и 19 октября на территории республики очередной этап акции «Приемная на дороге» будет проходить в новом формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет административной полиции МВД РК.

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Руководители департаментов полиции, начальники административной полиции, местной и миграционных служб ответят на интересующие вопросы жителей во фронт-офисах полиции, а также на площадках общественных приемных партии «Nur Otan».

Во время акции у граждан есть возможность напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.

Кроме того, совместно с представителями акиматов, КСК на внедряемых стационарных постах полиции модульного типа будет организована работа «Приемных во дворах».

Также получить ответы на вопросы, касающиеся проблем дорожной безопасности и миграционного законодательства, можно будет по горячим линиям.

Узнать места проведения указанных мероприятий и номера телефонов горячей линии можно на официальном портале МВД http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/MVD/Reception_on_the_road, подпорталах департаментов полиции, а также по телефону +7 (7172) 437613.

Как ранее сообщалось, «Приемная на дороге», инициированная МВД, была востребована гражданами, и данная акция – одно из направлений перехода полиции на новую модель взаимодействия с населением. Во время 6 предыдущих этапов акции поступило порядка 119,7 тыс. обращений граждан.

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Ключевые слова: МВД РК, Общество, Реализация Послания,
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