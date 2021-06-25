Акция «Получи вакцину - выиграй автомобиль» стартует в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области для вакцинированных против Covid-19 проводят акцию «Получи вакцину и выиграй автомобиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

Она будет проводиться в 2 этапа: с 25 июня по 10 августа и с 11 августа по 25 сентября.

Участие в акции смогут принять все лица, получившие I компонент любой вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории Актюбинской области. Победители будут определены в случайном порядке в прямом эфире телеканала «AQTOBE».

В каждом из этапов главным призом станет новый автомобиль марки Chevrolet Cobalt.

Также будут разыгрываться промежуточные призы: смартфоны, планшеты, спортивные велосипеды, робот-пылесосы и смарт часы. Акция проводится за счёт привлечения спонсорских средств.

С полными Правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте aktobe.gov.kz.