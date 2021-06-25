13:50, 25 Июнь 2021 | GMT +6
Акция «Получи вакцину - выиграй автомобиль» стартует в Актюбинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области для вакцинированных против Covid-19 проводят акцию «Получи вакцину и выиграй автомобиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.
Она будет проводиться в 2 этапа: с 25 июня по 10 августа и с 11 августа по 25 сентября.
Участие в акции смогут принять все лица, получившие I компонент любой вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории Актюбинской области. Победители будут определены в случайном порядке в прямом эфире телеканала «AQTOBE».
В каждом из этапов главным призом станет новый автомобиль марки Chevrolet Cobalt.
Также будут разыгрываться промежуточные призы: смартфоны, планшеты, спортивные велосипеды, робот-пылесосы и смарт часы. Акция проводится за счёт привлечения спонсорских средств.
С полными Правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте aktobe.gov.kz.