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    13:50, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Акция «Получи вакцину - выиграй автомобиль» стартует в Актюбинской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области для вакцинированных против Covid-19 проводят акцию «Получи вакцину и выиграй автомобиль», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат региона.

    Она будет проводиться в 2 этапа: с 25 июня по 10 августа и с 11 августа по 25 сентября.

    Участие в акции смогут принять все лица, получившие I компонент любой вакцины против коронавируса с 25 июня по 25 сентября на территории Актюбинской области. Победители будут определены в случайном порядке в прямом эфире телеканала «AQTOBE».

    В каждом из этапов главным призом станет новый автомобиль марки Chevrolet Cobalt.

    Также будут разыгрываться промежуточные призы: смартфоны, планшеты, спортивные велосипеды, робот-пылесосы и смарт часы. Акция проводится за счёт привлечения спонсорских средств.

    С полными Правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте aktobe.gov.kz.


    Теги:
    Коронавирус в РК Вакцинация Общество Актюбинская область
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