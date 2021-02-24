Акция по выявлению граждан без документов в Алматинской области продлена до 5 мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области акция по выявлению граждан без документов продлена до 5 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным миграционной службы департамента полиции Алматинской области, с начала акции сотрудниками полиции документировано 333 человека, которые по тем или иным причинам своевременно не заменили имеющиеся на руках старые паспорта СССР образца 1974 года и жили длительное время без документов.

«В первую очередь, отсутствие документов личности создает существенные неудобства для самого гражданина, которые элементарно не могут получать государственные услуги, социальные выплаты, пособия, гарантированную медицинскую помощь. И как следствие – с такими же проблемами нередко сталкиваются и их дети. В этой связи, с 23 сентября минувшего года объявлено о начале акции по определению правового статуса лиц, находящихся на территории Республики Казахстан и проживающих без документов, удостоверяющих личность. Более 300 гражданам сотрудниками наших подразделений была оказана повсеместная правовая помощь, и они были документированы», - проинформировал заместитель начальника управления миграционной службы ДП Алматинской области Эльмурат Нурсеитов.

По данным спикера, вместе с тем, в ходе проведения акции были документированы еще 115 человек, пребывавшие в статусе «лиц без гражданства».

«За каждым таким фактом – судьбы людей: кто-то по стечению обстоятельств не смог вовремя получить документы гражданина нашей страны, кто-то просто «пустил на самотек» решение этого вопроса, ошибочно полагая, что это за него обязан сделать кто-то другой, а некоторые по своему незнанию жили со старым паспортом. Поэтому эта акция, в первую очередь, нацелена на детальное и объективное изучение каждого факта и оказание своевременной помощи. Стоит отметить, что данная акция проводится государственными органами при активном участии неправительственного сектора. Для этих целей в ноябре 2020 года Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности», а также ОО «Правовой центре женщин и инициатив «Сана-Cезім» в области сокращения без гражданства» подписан соответствующий меморандум», - резюмировал полковник Нурсеитов.