Акция по открытию «полок Добра» стартовала в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау запущена акция по открытию «полок Добра» в рамках проекта «Акселератор добра», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, первая «полка Добра» появилась в магазине «NUR», который располагается по адресу: Кокшетау, ул. Джамбула, 157. Изначально владельцы магазина сами, открыв его, установили традицию по пятницам раздавать хлеб бесплатно.

«Этот магазин находится вблизи нашего колледжа и общежития, мы частенько покупаем здесь продукты. Магазин открылся недавно, но запомнился нам тем, что здесь раздают хлеб по пятницам. Мы как участники проекта «Акселератор добра» переговорили с владельцем и предложили расширить ассортимент, добавив «полку Добра», на которой будут располагаться продукты первой необходимости (крупы, макароны и др.). Мирас (владелец магазина) поддержал нас и согласился стать началом акции. Теперь с помощью этой акции каждый желающий может приобрести товар и поместить его на полку, чтобы мог взять тот, кто в этом нуждается», - отметил волонтер, студент Высшего технического колледжа города Кокшетау Айдар Ашимов.

Участники проекта надеются на дальнейшее продолжение акции и в других торговых объектах города.





Социальный проект «Акселератор добра» - масштабная республиканская акция, в которой могут принимать участие члены волонтерских организаций, студенческая и работающая молодежь, каждый неравнодушный житель нашего региона. Миссия проекта - объединение совместных сил, формирование добропорядочности, чувства сострадания у граждан, в особенности у подрастающего поколения. Координатором в Акмолинской области стал проектный офис «AQMOLA – Adaldyq Alaṅy».

Напомним, еще в феврале текущего года такие «полки Добра» появились в Сандыктауском районе Акмолинской области.