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Акция по очистке берега Иртыша от мусора прошла в Семее

26 Августа 2020 14:00
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Акция по очистке берега Иртыша от мусора прошла в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее сотрудники пробации и волонтеры города провели генеральную уборку на берегу Иртыша, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента УИС по ВКО.

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В ведомстве сообщили, что личный состав службы пробации Ауэзовского района города Семей ДУИС по ВКО, несмотря на большую загруженность текущей работой, совместно с привлеченными неравнодушными волонтерами провели уборку берега реки Иртыш, где скопилось огромное количество мусора.


Сменив полицейскую форму на спортивную и вооружившись лопатами, метлами и граблями, стражи порядка вышли с отличным настроением и желанием навести порядок.

«Нашей главной целью было не только навести порядок, но и воспитать экологическую культуру среди любителей отдохнуть на природе. Сотрудники и волонтеры очистили берег от накопившегося мусора, оставленного отдыхающими, привели в надлежащий вид берег Иртыша»,- рассказал начальник пробации Ауезовского района капитан юстиции Бауыржан Малгаждаров.


Кроме того, сотрудники службы пробации Ауэзовского района города Семей ДУИС по ВКО подготовили таблички с призывом к отдыхающим убирать за собой мусор. Участники акции передали эстафету другим пробациям ВКО и неравнодушным землякам. При этом в пресс-службе добавили, что субботник не является разовой акцией, теперь он станет хорошей традицией.


Фото: пресс-служба ДУИС по ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #Экология  
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Орал Ерланулы

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