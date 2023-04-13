КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Акция по добровольной сдаче оружия стартовала в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях повышения уровня обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ на территорий Алматинской области с 10 апреля до особого распоряжения будет проведена акция по добровольной возмездной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Граждане, изъявившие желание сдать вышеперечисленные предметы за денежное вознаграждение, могут обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции по месту жительства.

«Сумма выплат за добровольную сдачу зависит от вида оружия, его технического состояния и варьируется от шестикратного до стократного месячного расчетного показателя за каждую единицу. К примеру, до стократного месячного расчетного показателя может получить гражданин за каждую сданную единицу автоматического нарезного оружия. Половина такой суммы может быть выплачена за нарезные винтовки и карабины», – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, за нарезные пистолеты и револьверы предполагается выплата в размере до 40 МРП. Каждая единица гладкоствольных ружей максимально может быть оценена до тридцатикратного месячного расчетного показателя. При определении размеров выплат комиссии учитывают техническое состояние оружия и присваивают соответствующую категорию. Отметим, за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия не предусмотрена какая-либо ответственность.