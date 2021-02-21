Акция «Опасный газ» прошла в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане прошла акция «Опасный газ», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что по статистике ежегодно в отопительный сезон резко повышается опасность пожаров и отравлений угарным газом. Так, с начала 2021 года по ВКО произошло 210 пожаров, 88 из них по причине нарушений требований пожарной безопасности при эксплуатации печей. С начала текущего года от последствий угарного газа погибло 5 человек, 1 из них ребенок, пострадало 30 жителей, из них 14 детей.

Для стабилизации предупреждения несчастных случаев спасатели ДЧС ВКО, ОЧС г. Шемонаиха, волонтеры МК «Jas Otan» и филиала «Красный полумесяц РК» организовали акцию «Опасный газ». В Шемонаихе на ярмарке они провели викторину безопасности среди местных жителей с соблюдением всех санитарных норм.

«Спасатели и волонтеры областного филиала «Красного полумесяца РК» организовали также мастер-класс по правилам оказания первой помощи пострадавшему от угарного газа. На специальном манекене населению было предложено отработать оказание помощи до приезда врачей и пожарных. С заданием жители справились, а также получили массу полезной информации. Всем присутствующим спасатели ОЧС г. Шемонаиха распространили агитационные брошюры, где подробно разъяснены рекомендации в период отопительного периода», - пояснили в пресс-службе.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности. Необходимо во время чистить дымоходы, не закрывать заслонку печи и устранить трещины и неполадки, вовремя устраненная опасность предостережет от гибели и спасет ваше имущество, а также в отопительный период очистка печей должна производиться не реже одного раза в 3 месяца. При этом поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках – оштукатурены и побелены. И самое главное, топка должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.

Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО