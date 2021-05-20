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Акция «Ночь в музее» прошла в Акмолинской области

20 Мая 2021 19:11
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Акция «Ночь в музее» прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акция «Ночь в музее», посвященная в Международному Дню музеев, прошла в культурной столице страны в рамках Фестиваля «Рухани қазына - 2021». В отличие от прошлых лет мероприятие транслировалось и в онлайн режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики региона.

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Музеи региона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию постоянно ищут новые подходы к работе. И полюбившийся жителям Кокшетау культурный праздник организаторы провели в необычном формате.

По словам руководителя управления культуры, архивов и документации Айгуль Сабитовой, главной целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими, неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию.

«Открытость для зрителей – основной девиз «музейной ночи» всего мира. В этом году тематикой акции стала история 20 века. Мы создали 4 специальные площадки, театрализованную экскурсию и просмотры старых пленочных фильмов», - отметила руководитель областного ведомства.

В особую ночь зрители окунулись в атмосферу прошлого века, разделенную по эпохам довоенного времени, Второй мировой войны, послевоенного периода, а также побывали на танцевальной площадке того времени и увидели Казахстан за годы суверенитета.


К слову, Акмолинский областной историко–краеведческий музей присоединился к акции «Ночь в музее» в 2013 году, с тех пор она стала ежегодной.

Напомним, Кокшетау стал культурной столицей Казахстана 2021 года. О присвоении такого статуса областному центру на открытии республиканского фестиваля «Рухани казына-2021», посвященного 30-летию Независимости страны, сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, озвучив решение оргкомитета.


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#Акмолинская область   #Культура   #История Казахстана   #Рухани жаңғыру   #30 лет Независимости  
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