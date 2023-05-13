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Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Мая 2023, 10:28
Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 мая в Астане состоится акция «Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство культуры и спорта РК.

Акция состоится в 18:00 часов в Национальном музее Республики Казахстан

Согласно концепции Международного совета музеев ICOM, тема акции этого года – «Музеи, устойчивость и благополучие». В этой связи Национальный музей РК представляет для жителей и гостей столицы масштабный историко-познавательный проект «Музей – в потоке времени».

С 10:00 до 18:00 в Научной библиотеке пройдет симпозиум «Организация музейной фондосберегающей деятельности: теория и практика», также в залах музея будут организованы обзорные экскурсии в рамках проекта «Балдырған гид», квест-урок «Ожившие экспонаты».

С 18:00 начнется основная часть мероприятий в рамках акции: выставка изданий Национального музея РК и книг издательства «Алматы-кітап», выставка авторских кукол «Кукла в истории», выставка и мастер-классы Службы консервации и реставрации музея, научные лекции, ярмарка ремесленников, театрализованные экскурсии, игры-квесты. В проекте «Звездный гид» известные историки Радик Темиргалиев, Жаксылык Сабитов, Мухит-Ардагер Сыдыкназаров, медиаменеджер Арманжан Байтасов, блогер Диас Камериданов и основатель галереи «Pygmalion» Данагуль Толепбай проведут экскурсии по залам музея.

На праздничном вечере выступят духовой оркестр, симфонический оркестр, танцевальные коллективы и ди-джеи. Праздничное мероприятие завершит огненное шоу.

«Ночь музеев» - это знаковое событие в культурной жизни страны. Основная цель акции – пробуждение общественного интереса к музею как главному социокультурному учреждению страны, повышение престижа музея посредством уникальных мероприятий и программ, посвященных историко-культурному наследию. Акция способствует творческому развитию молодежи, созданию культурной среды. «Ночь музеев» – это уникальная возможность познакомиться с музейным миром, увидеть музейные коллекции и экспозиции, принять участие в культурных программах и весело провести время», - отмечают в Министерстве.

С 18:00 вход в музей для всех категорий посетителей бесплатный.


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