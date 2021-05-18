Акция «Ночь музеев» пройдет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акция «Ночь музеев» посвященная Международному дню музеев откроется в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акции участвуют многие культурные учреждения с целью повышения интереса широкой аудитории, и в первую очередь молодежи к музеям.

Первая «Ночь музеев» состоялась в 1997 году, в Берлине. Идея пришлась по нраву соседним странам, и уже на следующий год музеи многих европейских государств организовали ночь открытых дверей. В настоящее время культурное событие проходит более чем в 150 странах мира.

В этом году, согласно условиям карантина, музеи проведут акцию в онлайн-формате.

Акция «Ночь музеев» - значимое событие в культурной жизни Алматы. В связи с этим «Объединение музеев города Алматы» планирует провести масштабные культурно-развлекательные мероприятия посвященные акции «Ночь музеев».

Программа музея Алматы:

18.00-19.00 - Онлайн игра-викторина вопросы и ответы в Instagram Музея Алматы об истории города Алматы

19.00-20.00 - Обзорные экскурсии по залам музея на 3 языках (прямой эфир)

20.00-21.00 - передвижная онлайн-выставка совместно с областным литературно-мемориальным музеем М.Макатаева (прямой эфир)

21.00-21.30 - Онлайн мастер–класс по гончарному искусству с участием мастеров, студентов Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева

21.30-22.00 - Чтение стихов Мукагали поэта, члена Союза писателей РК, лауреата Международной литературной премии «Алаш» Бахыта Беделхана и 3-летнего Ырысалды Сая, посвященных 90-летию М. Макатаева

Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа:

19.00 – 19.15 - Онлайн-мастер класс. На мастер-классе представят изготовление казахских народных инструментов -домбры, кобыза и жетыгена.

19.15 – 20.30 - На концерте будут выступать представители традиционно-музыкального искусства и студенты Эстрадно-циркового колледжа имени Ж.Елебекова

20.30 – 21.30 - Интеллектуальные игры. В социальных сетях музея будут проводиться различные игры - решать загадки, ребусы, «4 фото, 1 слово» и т.д.

21.30 – 22.00 - Награждение победителей конкурса «Лучшее селфи». Награждение победителей среди участников заблаговременно организованного конкурса за лучшее селфи с экспонатом музея.

Музей Д.А. Кунаева:

18:00-19.00 - Онлайн-экскурсия по музею

19:00-20.00 - Показ хроники о жизни и деятельности Д.А. Кунаева

20:00-22.00 - Встреча с соратниками Д.А. Кунаева

Литературно-мемориальный музейный комплекс С.Муканова и Г.Мусрепова:

18.00 – 19.00 - Онлайн экскурсия по литературно-мемориальным музеям С.Муканова и Г.Мусрепова. Каждый музей состоит из 2-х частей: литературная и мемориальная. В литературной части музеев посетители ознакомятся материалами о жизни и творческой деятельности писателей. (онлайн)

19.00 – 20.00 - Межмузейная связь. Онлайн экскурсия (в странице Instagram). Провести онлайн экскурсию по литературно-мемориальным музейным комплексам С.Муканова и Г.Мусрепова слушателям мемориального музея поэта Сара Тастамбеккызы (1853–1907), который находится в Алматинской области, Капалский район. (онлайн)

20.00-21.00 - Онлайн-тематическая экскурсия. Тема: «Бөстек». В нем будет рассказана о шкуре медведя подаренная С.Муканову 1960 году. Шкуре свыше 60 лет. Оно была реставрирована 2020 году. История шкуры медведя интересуют многих слушателей. (онлайн)

Мемориальный музей Н. Тлендиева

18.00 – 19.00 - в гостях у музея певец Баглан Абдраимов и актриса Макпал Касымова.

19.00 – 20.00 - Заслуженный деятель Казахстана Мадина Садвакасова в гостях у музея;

20.00-21.00 - в гостях у музея певец Газизхан Шекербеков и Максат Рахмет.

21.00-22.00 - в гостях у музея Азамат Сатыбалды, Асет Имангалиев и актриса Гульбахрам Байбосынова.

Мультимедийный центр традиционной музыки:

19.00 – 19.30 - Гала-концерт традиционных певцов «Ғасырларүні» этно-фольклорной группы «Алатау», «Алатау серілері» и других.

19.30 – 20.00 - Театрализованная интерактивная экскурсия «Бала Жамбыл», «Бала Мұқағали». Школьники №196 Бекназар Ынтымак и Бекназар Раимбек рассказывают о детстве Жамбыла Жабаева и Мукагали Макатаева.

20.00 – 20.30 - Прямой эфир с Деятелем культуры РК Талгатом Абугазы

20.30 – 21.00 - Прямой эфир с лауреатом международных, республиканских конкурсов, главным призером мега проекта «Мен қазақпын» Рауан Абильбаев

21.00 – 21.30 - Күй-тартыс. Пройдет среди студентов Республиканского эстрадно-циркового училища имени Ж. Елебекова и Академии художеств имени Т. Жургенова.

21.30 – 22.00 - Мастер-класс «Қайта жаңғырған көне саз» и «Қобыз-көненің көзі».