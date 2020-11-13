Акция «НЕТ насилию в семье!» стартовала в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане стартовала акция «НЕТ насилию в семье!», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Стражами правопорядка в целях ознакомления широких слоев населения и предупреждения правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в период с 13 по 15 ноября на территории области проводится республиканская акция «НЕТ насилию в семье!».

Акция носит профилактический характер и нацелена на ознакомление населения с принимаемыми мерами по недопущению бытового насилия в семье, охране материнства и детства, креплению роли семьи в обществе.

Полицейскими ВКО на постоянной основе ведется разъяснение по телефону доверия 77-46-76. Организована работа «Горячей линии» (по телефонам 77-19-22, 8-771-44-511-44) по бесплатному консультированию и разъяснению вопросов в сфере семейно-бытовых отношений.

Кроме того, проводится проверка по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, а также неблагополучных семей. Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены защитные предписания и установлены особые требования к поведению.

С начала года инспекторами по защите женщин от насилия Восточно-Казахстанской области в кризисные отделения по РКС ГТЦСОН «Ульба» для предоставления временного приюта направлено 84 женщин и 1854 женщин направлены на консультацию психологов кризисного центра. Со всеми проведены профилактические беседы, для выяснения обстановки в семье посещены по месту жительства совместно с участковыми инспекторами и сотрудниками местной полицейской службы и психологами кризисного отделения.

В связи с ведением на территории страны карантинных мер совместно с представителями неправительственных организации проводятся онлайн-встречи с лицами, подвергающимися бытовому насилию. Оказывается консультация.

Вынесено 8478 защитных предписаний, при этом за нарушение защитного предписания к административной ответственности в соответствии со ст. 461 КоАП РК (нарушение защитного предписания) привлечено 1004 лиц.

В порядке ст.54 КоАП РК (установление особых требований к поведению правонарушителя) судами установлено 1066 особых требований к поведению правонарушителя из них в отношении 982 установлены ограничение на запрет употребление алкогольных напитков, также практикуется норма запрета на совместное проживание.

Департамент полиции ВКО призывает граждан ни умалчивать о фактах насилия и обращаться в полицию.