Акция «Мы против торговли людьми!» прошла в Алмате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Молодежное крыло «Jas Otan» г. Алматы и Молодежная Фракция Казахстана провели акцию «Мы против торговли людьми!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Jas Otan.

Торговля людьми включает в себя обман, насилие, запугивание и покупку, продажу или эксплуатацию человека путем ограничения свободы человека или использования уязвимости человека. Это мировая проблема, охватывающая все страны, включая Соединенные Штаты и Казахстан.

Цель мероприятия - привлечь внимание к проблемам, возникающим в связи с торговлей людьми и мобилизовать государственные организации и гражданское общество под лозунгом «Вместе против торговли людьми!»

Данное мероприятие прошло в торговом центре «Atakent Moll». А символом акции стало «голубое сердце». Голубое сердце олицетворяет печаль жертв торговли людьми, бессердечность преступников, относящихся к людям как к товару, и решительность ООН в борьбе с этим бесчеловечным преступлением.

Кроме того, группа активистов, соблюдая все санитарные нормы, посещали места частого пребывания людей, проводили профилактическую работу. Горожанам рассказали о проблеме торговли людьми, последствиях рабства и механизмах. Жасотановцы разослали челлендж в другие регионы Казахстана, раздав тематические буклеты, наклейки, а также памятки и плакаты с контактными номерами.

Хуже всего то, что для одних торговля людьми-это то, что жизнь обречена на вечность, а для других она приносит миллионы, а то и миллиарды долларов прибыли. 30 июля-Всемирный день борьбы с торговлей людьми, еще раз подчеркивающий актуальность данной проблемы и напоминающий о том, что история человечества продолжается с древнейших времен и остается той частью информационного общества, которая не может быть уничтожена даже в прогрессивную эпоху.

В акции приняли участие и поддержали представители Управления криминальной полиции.

А также, по данному направлению под девизом «Борьба с торговлей людьми» в каждом из районов города Алматы проводится агитационная работа. В акции приняли участие и мониторинговые группы. По словам активистов, на бесплатной основе свою помощь предоставляют психологи и юристы. К слову, в Бостандыкском районе - Центр делового сотрудничества Атакент, Алатауский район – рынок Болашак барахолка, Жетысуский район – рынок Барыс барахолка, Медеуский район – Зеленый баразы, Ауэзовский район – автостанция Сайран , Турксибский район – 1 вокзал Алматы, Алмалинский район – рынок Тастак, Наурызбайский район – 7 городская клиническая поликлиника. Проект продлится до 30 августа.

Если Вы располагаете информацией о торговле людьми, просим обратиться по следующим номерам:

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