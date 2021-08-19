Акция #MaxVax: Студенческую молодёжь Карагандинской области призывают вакцинироваться

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовала молодёжная акция #MaxVax, нацеленная на повышение уровня информированности студентов о вакцинации и активную иммунизацию. В рамках мероприятия в вузах области будут организованы мобильные прививочные пункты и розыгрыш ценных призов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я работаю в отделении интенсивной терапии и реанимации областной клинической больницы. Ежедневно по роду своей деятельности мне приходится видеть, как быстро распространяется коронавирусная инфекция и какие пагубные последствия она влечёт за собой. К сожалению, мы также частые свидетели трагических событий. На сегодняшний день 99% всех пациентов, которые находятся в нашем отделении, – люди, не получившие вакцину. Одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией является вакцинация. Мы призываем всех защитить себя и близких», – говорит врач-интерн инфекционного отделения ОКБ Дарын Абильжанов.

Согласно данным вузов региона, в Карагандинской области привито около 4 тысяч преподавателей и сотрудников, а также более 12 тысяч студентов и магистрантов. В рамках акции #MaxVax планируется провести серию прямых эфиров в соцсетях с приглашением экспертов по вакцинации.

«Молодёжь с радостью восприняла новость о переходе на офлайн-режим обучения. Но постоянство традиционного формата зависит от соблюдения условий карантина и проявления личной ответственности каждого. Для минимизации рисков заражения в учебных аудиториях, общежитиях и иных местах скопления людей необходимо обеспечить высокую долю вакцинированных. В конце августа будет большой наплыв иногородних студентов, и нам необходимо организовать работу мобильных бригад по вакцинации на базе учебных корпусов и общежитий. Также мы планируем провести в сентябре розыгрыш MaxVaxBox среди вакцинированных студентов вузов», – отметил руководитель Управления по вопросам молодёжной политики Карагандинской области Биржан Алимжанов.

Для участия в розыгрыше необходимо получить как минимум первый компонент вакцины, затем зарегистрироваться в качестве участника через телеграм-бот (будет создан каждым вузом отдельно) и ждать результатов. Победители будут определены рандомным методом.

Всего разыгрывается 10 коробок с призами, среди которых есть не только гаджеты, но и средства индивидуальной защиты, а также канцелярские товары.

«Пока в нашей области среди всех вузов лидирует по темпам вакцинации Карагандинская академия МВД имени Б. Бейсенова. Там привились почти все курсанты и преподаватели. Наверное, это отчасти из-за специфики учебного заведения. Также в числе лидеров Карагандинский медуниверситет, Жезказганский университет и КарУ имени академика Е. А. Букетова. Суммарно мы имеем 57% вакцинированных студентов. К сожалению, это не самый лучший показатель по республике. Мы призываем молодёжь поддержать акцию #MaxVax», – обратился к студентам Биржан Алимжанов.





