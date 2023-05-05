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Акция-марш в честь Дня Победы состоится онлайн в Карагандинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 14:51
Акция-марш в честь Дня Победы состоится онлайн в Карагандинской области Фото: gov.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области ежегодный марш в честь Дня Победы «Ер есімі – ел есінде» пройдёт в онлайн-формате. В нём смогут принять участие все желающие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Для участия в ежегодной акции-марше «Ер есімі – ел есінде» жителям региона необходимо разместить информацию о своих близких – участниках Великой Отечественной войны на специальной интерактивной платформе batyrlargatagzym.el.kz.

Для этого необходимо пройти по ссылке batyrlargatagzym.el.kz, нажать «Отправить информацию о ветеране», заполнить анкету. При наличии можно также разместить фотографию ветерана.

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Впервые марш в честь 9 Мая в онлайн-формате в Казахстане стартовал во время карантинных ограничений. Жители региона поддержали акцию и приняли в ней участие.


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