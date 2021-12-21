Акция «Ёлка» стартовала в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовала акция «Ёлка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-cлужбе УП сообщили, что в целях оказания содействия природоохранным органам по пресечению незаконной порубки, транспортировки и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период с 17 по 31 декабря проводится акция «Ёлка».

«Сотрудники природоохранной полиции ОМПС УП города Семея совместно со специалистами государственной лесоохраны проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной порубки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, а также достоверности выдачи разрешающих документов на их заготовку», — пояснили в полиции.