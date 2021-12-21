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Акция «Ёлка» стартовала в Семее

21 Декабря 2021 14:53
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Акция «Ёлка» стартовала в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стартовала акция «Ёлка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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В пресс-cлужбе УП сообщили, что в целях оказания содействия природоохранным органам по пресечению незаконной порубки, транспортировки и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период с 17 по 31 декабря проводится акция «Ёлка».

«Сотрудники природоохранной полиции ОМПС УП города Семея совместно со специалистами государственной лесоохраны проводятся рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной порубки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период, а также достоверности выдачи разрешающих документов на их заготовку», — пояснили в полиции.


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#Восточно-Казахстанская область   #Экология   #Общество   #Природа   #Новый год  
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