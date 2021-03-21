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Акция «Ел тірегі – Елбасы» от Благотворительного фонда «Халык» стартовала в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Марта 2021, 16:00
Акция «Ел тірегі – Елбасы» от Благотворительного фонда «Халык» стартовала в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2021 год ознаменован большой датой - 30-летием со дня обретения независимости Казахстана. Благодаря лидерству, мудрости и фундаментальным инициативам Елбасы, единство стало символом нашей Родины. Именно благодаря единству во все времена казахстанский народ преодолевал любые испытания, передает МИА «Казинформ».

В преддверии Наурыза 2021 года Фонд «Халык» вновь проявил гражданскую позицию и инициировал масштабную благотворительную акцию, которая получила название «Ел тірегі – ЕЛБАСЫ». Фонд приобрел продуктовые наборы для малообеспеченных, многодетных, а также семей с детьми с особыми потребностями, оказавшимся в сложном материальном положении из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней карантинных мер.

С первых дней стало понятно, что это не просто чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, а настоящий вызов для нашей страны, поэтому сейчас как никогда важны совместные, объединенные усилия.

Благотворительный фонд «Халык» сформировал более 15 000 продуктовых корзин, вес каждой корзины - более 50 кг. В настоящее время продуктовые корзины распределяются во все регионы нашей страны, согласно спискам, предоставленным региональными акиматами.

Благотворительный фонд «Халык» призывает представителей бизнес-сообществ и другие благотворительные организации объединиться и поддержать акцию «Ел тірегі – Елбасы».

Фонд планирует проводить акцию неоднократно в течение 2021 года, ведь сегодня как никогда каждый из нас несет одинаковую ответственность за благополучие в нашей стране.

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#30halykfund #30летподдержки #ElTiregiElbasy


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