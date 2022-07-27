27 Июля 2022 09:15

Акция «Дорога в школу» стартует в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В новом учебном году в 546 школах Акмолинской области за парты сядут свыше 130 тыс. учащихся, из них более 15 тыс. получат поддержку в рамках Всеобуча, а для всех учеников первых классов будет организовано бесплатное питание. О проведении республиканской акции «Дорога в школу» на прошедшем брифинге рассказал заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 1 августа 2022 года в Казахстане стартует республиканская акция «Дорога в школу». В текущем году она проводится в рамках реализации Года детей, объявленного Указом Президента Республики Казахстан. Общереспубликанская акция пройдет с 1 августа по 30 сентября 2022 года под девизом «Дорога в школу – Добро без границ!».

«Цель акции – оказание материальной поддержки школьникам из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей во время подготовки к началу учебного года и предупреждение неявки детей в школу по социальным причинам. Для реализации данного мероприятия Министерством просвещения разработана Концепция проведения республиканской акции «Дорога в школу», - поделился спикер.

На сегодняшний день акиматом Акмолинской области утвержден план региональных мероприятий по организации и проведению общереспубликанской благотворительной акции «Дорога в школу». Управлением, отделами, организациями образования направлены обращения к бизнесменам, предпринимателям, меценатам, областным управлениям с предложением присоединиться к акции и внести посильный вклад в оказании помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также помочь найти свою дорогу в школу.

«В новом учебном году в 546 школах за парты сядут свыше 130 тыс. школьников, из них более 15 тыс. получат поддержку в рамках Всеобуча, а для всех учащихся первых классов будет организовано бесплатное питание. На 2022 год в областном бюджете на это предусмотрены необходимые финансовые средства в сумме 2,5 млрд тенге, в том числе для приобретения школьной формы и канцелярских товаров около 700 млн тенге», - добавил В. Гамазов.

По словам выступающего, законодательством утвержден объем оказания финансовой и материальной помощи школьникам из малообеспеченных и многодетных семей местными исполнительными органами в размере не менее 2 % от бюджета школ.

«Акция «Дорога в школу» дает возможность расширить и увеличить поддержку детей в период их обучения. Каждый гражданин Республики Казахстан может проявить гражданскую активность в оказании посильной адресной помощи в подготовке в школу детей из социально уязвимых слоев населения, внимание и настоящую заботу каждому ребенку, чтобы его дорога в школу была радостной», - резюмировал В. Гамазов.