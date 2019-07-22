Акция «Дорога в школу» стартовала в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В этом году в Карагандинской области ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу» началась на месяц раньше. Продлится она до 30 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление образования Карагандинской области призывает государственные органы, предприятия, организации, частных предпринимателей и просто неравнодушных людей помочь детям подготовиться к новому учебному году. Обеспечить их одеждой, школьными принадлежностями и канцтоварами.

«В этом году акция «Дорога в школу» пройдет под девизом: «Жүректен жүрекке!». Ее цель - оказание помощи и поддержки школьникам из малообеспеченных семей. А также привлечение общественного внимания к проблемам детей, которые по социальным причинам не могут пойти в школу», - пояснила главный специалист отдела образования города Караганды Акыл Есенбекова.

Акция «Дорога в школу» проводится в Казахстане с 2008 года по инициативе Елбасы. В 2018 году акция проходила под девизом «Мой выбор - помощь детям!». Тогда в Карагандинской области помощь была оказана более 25 000 школьникам.