Акция «Дорога в школу»; более 17 тысяч детей в Акмолинской области нуждаются в поддержке

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу» пройдет с 1 августа по 30 сентября 2023 года под девизом «Твори добро». Как сообщил на брифинге заместитель руководителя управления образования Акмолинской области Валерий Гамазов, в регионе 17508 детей нуждаются в материальной поддержке, из них 2180 пойдут в первый класс, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Генеральными партнерами в организации и проведении республиканской акции «Дорога в школу» выступает Национальная палата предпринимателей «Атамекен». С каждым годом увеличивается количество желающих принять участие в акции. В прошлом году в области по итогам акции 12123 ребенка из числа малообеспеченных, многодетных семей получили материальную помощь на общую сумму 416 млн тенге.

«Активное участие и помощь в проведении акции оказывают акиматы районов и области, государственные структуры. В проведении республиканской акции принимают участие и бизнес-структуры области. Так, частный благотворительный фонд «Акниет» ежегодно предоставляет детям 1000 школьных рюкзаков с канцелярскими товарами. В этом году организациями Акмолинской области уже получено 1118 рюкзаков с канцелярскими товарами на общую сумму 11,2 млн тенге», - отметил В. Гамазов.

В ходе акции отделами образования районов и городов были проведены рейды по выявлению детей группы риска: безнадзорных, детей из неблагополучных семей и мигрантов, а также других школьников, систематически уклоняющихся от учебы. По результатам рейдов в школах составляются адресные, персональные списки детей группы риска, семей, нуждающихся в оказании социальной помощи. Это позволит в дальнейшем проводить работу по обеспечению их явки в школу.

«В этом году по Акмолинской области 17508 детей нуждаются в материальной поддержке, в том числе из них 2180 пойдут в первый класс. Необходимо формирование устойчивого партнерства между системой образования и гражданским обществом по вопросам развития образовательной сферы, способствующим созданию условий для доступности получения общего среднего образования», - резюмировал спикер.