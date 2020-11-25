Акция «Дерево желаний» проходит  в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Благотворительная акция «Дерево желаний» зародилась в 2014 году. Запустила её студентка из Алматы Диана Кулакеева. Со временем к акции стали подключаться и другие города. В их числе Нур-Султан, Шымкент и Караганда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Три года подряд «Дерево желаний» в Караганде проводит Айсенiм Рахымбай. Ей помогают местные волонтёры. Суть проста: участники (а им может стать любой желающий) выступают в роли волшебников и дарят детям столь желанные и долгожданные подарки.

«Чаще всего дети просят настольные игры, кукол, машинки, тюбинги, конструкторы, роботов. В этом году мы собираем подарки для детей от 2 до 16 лет из малообеспеченных и многодетных cемей, а также детского дома «Асем» и Дома надежды», - рассказывает Айсенiм Рахымбай.

У девушки уже есть список из более чем 70 желаний карагандинских ребятишек. И это не предел. Ближе к Новому году число желающих получить подарок от Деда Мороза может вырасти.

«Многие участники акции исполняют сразу несколько желаний. Есть семья, которая решила купить подарки девяти ребятишкам. Об акции этого года узнала девушка из ОАЭ. Она выслала мне деньги на несколько подарков, их я куплю сама. Но мы не собираем деньги! Карагандинский Дед Мороз или Снегурочка сами выбирают подарок, приобретают и привозят нам», - объясняет Айсенiм.

Чтобы принять участие в акции, необходимо оставить заявку на сайте charitywishtree.kz . После чего с вами свяжутся и вышлют список желаний. Вы можете выбрать одно или несколько и осуществить его. Активная ссылка на сайт - в шапке профиля Instagram: @charitywishtree_karaganda .

«Когда я решила открыть эту акцию в Караганде, то сомневалась. Сможем ли мы исполнить желания детей? Оказалось, что в шахтёрской столице очень много добрых людей. В первый год акции все желания были разобраны за несколько дней. Люди хотят помогать, и это замечательно. Когда вы делаете добро, оно обязательно к вам возвращается», - считает организатор «Дерева желаний» в Караганде.

Все подробности по телефону: +7-702-687-41-82 Айсенiм Рахымбай.