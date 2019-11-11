Акция «ЦОН в кармане» проходит в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники филиала Правительства для граждан по Карагандинской области организовали акцию «ЦОН в кармане» уже в 15 государственных организация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель акции – наглядно показать, что получать государственные услуги стало проще и быстрее. Для этого достаточно иметь смартфон и использовать мессенджеры Telegram, ВКонтакте, Facebook.

С помощью Telegram-бота можно получать 20 государственных услуг, через бот ВКонтакте – 19, а в Facebook доступны 15 услуг. Запуск ботов в популярных социальных сетях создает дополнительные площадки для предоставления госуслуг.

При получении услуги пользователь ведет диалог с виртуальном консультантом, может получить справочную информацию без перехода на портал egov.kz и использования электронной цифровой подписи. Достаточно лишь подтвердить запросы СМС-паролем.

Кроме того, запущено новое мобильное приложение электронного правительства – eGovmobile. В нем доступно 28 популярных госуслуг. Усовершенствованный eGovmobile позволяет привязать имеющуюся ЭЦП к 4-значному PIN-коду или встроенной биометрии устройства (Face ID, Touch ID). Это позволяет не отвлекаться на выбор ЭЦП и ввод пароля каждый раз при авторизации и получении услуг.

Филиал Правительства для граждан по Карагандинской области продолжает акцию, которая популяризирует электронные сервисы для получения государственных услуг.