Акция «Чистые водоемы»: за день  на берегу Урала собрали семь тонн мусора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовала акция «Чистые водоемы», в ходе которой за день на берегу Урала было собрано 7 тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, экологическая акция «Чистые водоемы» проводится традиционно накануне весеннего паводка, чтобы не допустить попадание накопленного за зиму на берегах рек мусора в Каспийское море.

Первыми в акции приняли участие сотрудники рыбинспекции, государственного природного резервата «Ак Жайык», производственных кооперативов, ведущих лов рыбы на тоневых участках вдоль реки Урал, жители расположенных на берегу поселков.

В первый день на берегу в районе поселка Дамба было собрано около 7 тонн бытового мусора, остатков принесенных водой деревьев. Вывозом мусора занималось ТОО «Спецавтобаза», предоставившее 15 большегрузных машин.

Всего в акции приняли участие более 100 человек.