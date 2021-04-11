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    08:39, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    Акция «Чистые водоемы»: за день  на берегу Урала собрали семь тонн мусора

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау стартовала акция «Чистые водоемы», в ходе которой за день на берегу Урала было собрано 7 тонн мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, экологическая акция «Чистые водоемы» проводится традиционно накануне весеннего паводка, чтобы не допустить попадание накопленного за зиму на берегах рек мусора в Каспийское море.

    Первыми в акции приняли участие сотрудники рыбинспекции, государственного природного резервата «Ак Жайык», производственных кооперативов, ведущих лов рыбы на тоневых участках вдоль реки Урал, жители расположенных на берегу поселков.

    В первый день на берегу в районе поселка Дамба было собрано около 7 тонн бытового мусора, остатков принесенных водой деревьев. Вывозом мусора занималось ТОО «Спецавтобаза», предоставившее 15 большегрузных машин.

    Всего в акции приняли участие более 100 человек.


    Теги:
    Атырауская область Экология Общество
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