Акция «Безопасный двор» стартовала в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области стартовала акция «Безопасный двор». Первая встреча с населением прошла в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ДЧС региона, на территории жилого комплекса «ЖЕҢІС» была проведена акция «Безопасный двор». В рамках акции населению, а также жильцам жилого комплекса разъяснены основные правила пожарной безопасности в быту, безопасности на воде и меры по недопущению выпадения детей из окон многоэтажных жилых домов. А также с детьми проведены викторины по различным видам чрезвычайных ситуаций.
«В ходе мероприятия жильцам были продемонстрированы пожарная техника, пожарно-техническое вооружение, водолазно-спасательное оборудование и работа кинолога с бельгийской овчаркой по кличке Аксель. Акция проводится с целью привития навыков поведения в различных чрезвычайных ситуациях как взрослых, так и детей с раннего возраста», - отметил старший инженер УЛЧС ДЧС Акмолинской области Дулат Кайыртаев.
«Сегодня спасатели и пожарные рассказали о своей работе и продемонстрировали свое оборудование. Было очень интересно и познавательно. Думаю, это привлечет детей к тому, чтобы соблюдать безопасность», - поделился житель ЖК «ЖЕҢІС» Алмас Идрисов
Акция будет продолжена во всех регионах области.
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