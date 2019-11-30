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Акция «Безопасность - в каждый дом» прошла в Акмолинской области

30 Ноября 2019 22:16
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Акция «Безопасность - в каждый дом» прошла в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На территории Акмолинской области прошла акция «Безопасность в каждый дом», в ходе которой спасателями установлено 72 датчика определения угарного газа и очищено 58 дымоходов в домах социально уязвимых слоев населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

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Как рассказали спасатели, отопительный период в Акмолинской области всегда сопровождается пожарами в жилом секторе, основными причинами которых являются несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.

«За истекший период отопительного сезона 2019-2020 годов на территории Акмолинской области произошло уже 166 пожаров, материальный ущерб от которых составил 19 млн 780 тыс. тенге, в результате пожаров погибло 4 и травмировано 3 человека», - отметили в ведомстве.


В выходной день с учетом нахождения большинства граждан дома ДЧС региона во всех городах и районах области была проведена широкомасштабная акция «Безопасность - в каждый дом». В ходе подворовых обходов особый акцент был сделан на социально уязвимые слои населения. А при согласии домовладельцев проводились осмотры состояния систем отопления, инструктажи и раздавались памятки и инструкции с основными требованиями пожарной безопасности при использовании печей и других обогревательных приборов.

«В период акции на территории Акмолинской области проведено 7739 подворовых обходов, проинструктировано 15 870 граждан, роздано 15 717 агитационно-профилактических материалов. Выявлено 3055 нарушений противопожарных требований, связанных с неправильной эксплуатацией отопительных печей, газобаллонного оборудования и электрических сетей, из них устранено на месте 1459 нарушений. Совместно с местными исполнительными органами в домах социально уязвимых слоев населения в день проведения акции установлено 72 датчика определения угарного газа и очищено 58 дымоходов в домах. Все эти датчики устанавливались в домах социально уязвимых слоев населения, в том числе у многодетных матерей, пенсионеров и инвалидов», - рассказали в ДЧС региона.

В агитационно-разъяснительной работе были задействованы 639 сотрудников департамента, 69 сотрудников местных исполнительных органов, 49 полицейских, 18 сотрудников социальной защиты, 117 волонтеров и 25 курсантов КТИ МВД РК.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Безопасность, Другие государственные органы,
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Автор:

Оксана Матасова

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