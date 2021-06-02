Акция «Безопасность глазами детей» организована столичными спасателями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными спасателями организована акция «Безопасность глазами детей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, в Нур-Султане 1 июня ко дню Международного Дня защиты детей столичными спасателями была организована акция «Безопасность глазами детей». В мероприятии принял участие вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.

Цель мероприятия – привлечение внимания к проблеме детского травматизма, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их безопасности. Гостями мероприятия стали ребята детской деревни «SOS».





В ходе мероприятия, детям с помощью различных аниматоров устроили концерт, подарили праздничное настроение, а также вручили игрушки и подарки. Было также организовано угощение детей горячим блюдом с передвижной полевой кухней и сладостями в развернутой полевой палатке, показательные выступления кинологических расчетов, спасателей-водолазов, ознакомление с пожарной техникой и боевым снаряжением пожарных.

Яркий и душевный праздник, отличное настроение и море позитива подарили детям спасатели. Дети получили массу положительных эмоций.