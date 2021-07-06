РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:32, 06 Июль 2021 | GMT +6

    Акция «Ардагерлерімізді ардақтайық» прошла в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бойцы «Жасыл ел» в рамках акции «Ардагерлерімізді ардақтайық» провели побелку и покраску дома 84-летнего столичного ветерана Ивана Николевича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В мероприятии приняли участие более 15 волонтеров. По словам организаторов, это не одноразовое мероприятие, подобные акции будут проводиться регулярно.

    «Ко дню столицы мы решили помочь нашим ветеранам. Решили начать с Ивана Николаевича. Ветеран живет один и имеет проблемы со зрением. На участке его дома мы провели подготовительные работы к осени. Очистили территорию от травы, провели побелку и покраску стен. Наши девушки провели генеральную уборку в доме ветерана. Мы намерены и дальше помогать нашим ветеранам. Зимой мы будем снабжать их углем, продуктами и заниматься уборкой территории от снега», - сообщил заместитель руководителя проекта «Жасыл Ел» Асылбек Абдурашитов.


    Теги:
    Астана Акимат Общество Волонтёрство
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!