Акция «Ардагерлерімізді ардақтайық» прошла в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бойцы «Жасыл ел» в рамках акции «Ардагерлерімізді ардақтайық» провели побелку и покраску дома 84-летнего столичного ветерана Ивана Николевича. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В мероприятии приняли участие более 15 волонтеров. По словам организаторов, это не одноразовое мероприятие, подобные акции будут проводиться регулярно.

«Ко дню столицы мы решили помочь нашим ветеранам. Решили начать с Ивана Николаевича. Ветеран живет один и имеет проблемы со зрением. На участке его дома мы провели подготовительные работы к осени. Очистили территорию от травы, провели побелку и покраску стен. Наши девушки провели генеральную уборку в доме ветерана. Мы намерены и дальше помогать нашим ветеранам. Зимой мы будем снабжать их углем, продуктами и заниматься уборкой территории от снега», - сообщил заместитель руководителя проекта «Жасыл Ел» Асылбек Абдурашитов.