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Акции управляющей компании «Хоргоса» передали в собственность акимата Жетысуской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Мая 2023, 09:02
Акции управляющей компании «Хоргоса» передали в собственность акимата Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Акции управляющей компании СЭЗ «МЦПС «Хоргос» передали акимату Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт информационно-правовой системы нормативно-правовых актов.

«Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата Жетысуской области государственный пакет акций акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в размере 100%», - говорится в документе.

Напомним, Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» не работал три года в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. 24 апреля он возобновил работу.


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