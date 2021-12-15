+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акции по оказанию помощи малоимущим проводят жамбылские огнеборцы

15 Декабря 2021 10:39
Поделиться:
Акции по оказанию помощи малоимущим проводят жамбылские огнеборцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К празднику Независимости Республики Казахстан оказали благотворительную помощь жамбылские пожарные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 100 полицейских наградили в СКО
До 2 трлн тенге выделяется в Казахстане на развитие здравоохранения КазТрансГаз повышает эффективность газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» Три тысячи казахстанцев из разных уголков мира исполнили гимн в честь 30-летия Независимости

«В преддверии Дня независимости огнеборцы Жамбылской области продолжают оказывать благотворительную помощь и материальную поддержку многодетным и малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями. Для пожарных-спасателей стало доброй традицией помогать нуждающимся и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - рассказал пресс-секретарь ГУ «СП и АСР» ДЧС Жамбылской области Нурболат Умирзаков.

Так, сотрудники пожарной части № 12 Таласского района, пожарной части № 9 Кордайского района, пожарной части № 8 Байзакского района, пожарной части № 7 Жуалынского района, пожарного поста № 14 села Колтоган и пожарной части № 18 Мойынкумского района, совместно со специалистами отделов ЧС, посетили малообеспеченные семьи и вручили им продукты первой необходимости.

«Благотворительность – это проявление заботы и поддержки в трудную минуту. Подобные акции по оказанию помощи многодетным матерям и малообеспеченным семьям проводятся на постоянной основе в каждом районе нашей области», - пояснил представитель ДЧС Жамбылской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Социальная поддержка   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Более 100 полицейских наградили в СКО
До 2 трлн тенге выделяется в Казахстане на развитие здравоохранения
КазТрансГаз повышает эффективность газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент»
Три тысячи казахстанцев из разных уголков мира исполнили гимн в честь 30-летия Независимости
Популярное
1 Нового заместителя акима области назначили в СКО
2 Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
3 Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
4 Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
5 В Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений
6 Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Читайте также
Три тысячи казахстанцев из разных уголков мира исполнили гимн в честь 30-летия Независимости
Четыре области Казахстана остаются в «желтой» зоне по коронавирусу
Нового заместителя акима области назначили в СКО
Метель, туман и гололед - погода 15 декабря в Казахстане
Надбавки медработникам: как приводится расчет выплат, объяснили в Минздраве
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
В Казахстане изменились сроки использования пенсионных накоплений
Казахстанскому филиалу МГУ передадут здание Минсельхоза
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив