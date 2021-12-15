Акции по оказанию помощи малоимущим проводят жамбылские огнеборцы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – К празднику Независимости Республики Казахстан оказали благотворительную помощь жамбылские пожарные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня независимости огнеборцы Жамбылской области продолжают оказывать благотворительную помощь и материальную поддержку многодетным и малообеспеченным семьям и людям с ограниченными возможностями. Для пожарных-спасателей стало доброй традицией помогать нуждающимся и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», - рассказал пресс-секретарь ГУ «СП и АСР» ДЧС Жамбылской области Нурболат Умирзаков.

Так, сотрудники пожарной части № 12 Таласского района, пожарной части № 9 Кордайского района, пожарной части № 8 Байзакского района, пожарной части № 7 Жуалынского района, пожарного поста № 14 села Колтоган и пожарной части № 18 Мойынкумского района, совместно со специалистами отделов ЧС, посетили малообеспеченные семьи и вручили им продукты первой необходимости.

«Благотворительность – это проявление заботы и поддержки в трудную минуту. Подобные акции по оказанию помощи многодетным матерям и малообеспеченным семьям проводятся на постоянной основе в каждом районе нашей области», - пояснил представитель ДЧС Жамбылской области.