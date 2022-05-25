25 Мая 2022 15:26

Акции Международного центра зеленых технологий и инвестпроектов возвращены в госсобственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В государственную собственность возвращены акции НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». Соответствующее Постановление принято Правительством Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

«Принять предложение объединения юридических лиц «Ассоциация экологических организаций Казахстана» о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» по договору дарения», — отмечается в тексте постановления.

Центр был создан в апреле 2018 года в целях продвижения зеленых технологий и поддержки бизнеса посредством внедрения принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В декабре 2018 года 50 процентов + 1 акция были переданы ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» путем прямой адресной продажи.

Таким образом, 100% пакета акций НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.