Акции KEGOC выросли с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC выплатила акционерам 41,5 млрд тенге дивидендов в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В отчетном году акционерам выплачено дивидендов на общую сумму 41,5 млрд тенге, из которых 19,5 млрд тенге по итогам 2020 года и 22 млрд тенге по итогам первого полугодия 2021 года», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

По данным KEGOC, акции компании демонстрируют тенденцию высокой ликвидности и стабильности роста. С начала года рыночная цена одной акции выросла на 169,5 тенге – с 1 699,5 тенге до 1 869 тенге. Максимальное значение стоимости акции составило 1 920 тенге, что превышает исторический максимум 2020 года на 170 тенге.

Напомним, KEGOC вышел на народное IPO в 2014 году. Количество размещенных простых акций АО «KEGOC» на казахстанском организованном рынке ценных бумаг – 25 999 999 штук.

С момента первичного размещения акций компании на фондовой бирже общая сумма выплаченных дивидендов акционерам составила 174,7 млрд тенге. Размеры итоговых выплат дивидендов за год увеличились с 8,6 млрд тенге в 2014 году до 39,5 млрд тенге в 2020 году или в 4,6 раза.

В прошлом году чистая прибыль составила 52,6 млрд тенге. В компании отмечают рост объемов услуг по передаче электрической энергии – на 18,4% и составил 54,6 млрд кВтч. Объемы услуг по технической диспетчеризации и по организации балансирования производства-потребления электрической энергии также показали рост в среднем на 6% по сравнению с 2020 годом.

«Увеличение объемов услуг обусловлено ростом производства и потребления электрической энергии в стране», - пояснили в KEGOC.