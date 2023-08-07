Акции какой казахстанской компании входят в шорт-лист успешных инвесторов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Компания АО «KEGOC» входит в список инвестиционно привлекательных компаний страны и пользуется постоянным интересом со стороны потенциальных инвесторов. Профессиональные участники рынка отмечают основные факторы инвестиционной привлекательности компании, основным активом которой является национальная электрическая сеть, передает МИА «Казинформ».

Первый фактор – это ключевое положение компании на рынке электроснабжения. АО «KEGOC» наделено статусом системного оператора электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана и владеет всеми магистральными сетями в стране, без которых электроэнергетический сектор не сможет функционировать полноценно.

Второй фактор – это надежный инвестиционный инструмент, который предоставляет конкуретную доходность на рынке капитала страны. Компания обладает стабильным свободным денежным потоком. Ее акции выводились на IPO и с того периода приносят инвесторам достаточную доходность в сравнении с традицонными инвестиционными инструментами. У компании исторически сложился высокий запас прочности, имеет стабильный кредитный рейтинг.

Третий фактор – потенциал для роста на фоне регуляторных изменений и ростом рынка, в целом. Ожидается, что на росте стоимости АО «KEGOC» положительно отразятся ввод единого закупщика электрической энергии на оптовом рынке, растущий рынок электроэнергии, получение допустимого уровня прибыли и др.

Реализация инвестиционных программ и транзит электроэнергии из России в Кыргызстан через ЕЭС Казахстана также внесут свой вклад в рост компании.

Согласно прогнозам, все эти факторы позитивно отразятся на финансовых показателях АО «KEGOC» и позволят постепенно увеличить выплату дивидендов, соответственно повышая инвестиционную привлекательность компании на рынке.